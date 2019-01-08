2019-01-08T06:11:18+03:00
Политика

Сеул приветствует визит Ким Чен Ына в Китай

Южная Корея надеется, что переговоры лидера КНДР в Пекине приблизят полную денуклеаризацию Корейского полуострова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибывает на железнодорожный вокзал в ПекинеПоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибывает на железнодорожный вокзал в ПекинеФото: REUTERS
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Сеул приветствует визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Южной Кореи.

Как говорится в заявлении МИД Республики Корея, правительство страны «ожидает, что переговоры на высшем уровне между Севером и Китаем, включая встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина, поспособствуют полной денуклеаризации и установлению постоянного мира на Корейском полуострове».

По словам представителя внешнеполитического ведомства Южной Кореи, Сеул продолжит прилагать все зависящие от него усилия, чтобы ускорить процесс денуклеаризации, а также для нормализации отношений как между двумя Кореями, так и для установления добрососедских отношений КНДР с другими странами региона.

Сайт kp.ru писал, что Ким Чен Ын действительно отправился в Китай с визитом, который продлится до 10 января. В поездке его сопровождают супруга Ли Соль Чжу, глава северокорейского МИД и советник, обычно ведущий переговоры с США. Спецпоезд лидера КНДР пересек границу с Китаем днем 7 января. Ранее СМИ сообщали, что он прибыл в Поднебесную «тайно».

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