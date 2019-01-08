2019-01-08T06:37:28+03:00
Политика

Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»

Теперь, по словам госсекретаря, Вашингтон намерен сосредоточиться на противодействии Ирану
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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После того, как Соединенные Штаты практически разгромили ИГ*, разгромив террористов на 99%, Вашингтон намерен сосредоточиться на противодействии Ирану. Об этом заявил журналистам на борту направляющегося в Иорданию самолета госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы ликвидировали 99% (самопровозглашенного) халифата (ИГ). С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны? Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания», - так обратился к сотрудникам СМИ глава американского внешнеполитического ведомства, который в эти дни совершает турне по странам Ближнего Востока.

Он также сообщил, что намерен призвать лидеров ближневосточных государств сплотиться с целью помочь США противостоять политике Ирана, которому, по словам Майка Помпео, «развязала руки» предыдущая американская администрация во главе с Бараком Обамой, а теперь команда Дональда Трампа, дескать, исправляет ее ошибки.

Между тем, когда его спросили о сроках вывода американских войск из Сирии, Помпео вновь отказался назвать хотя бы примерные даты, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что выход военнослужащих Соединенных Штатов из САР означает смену «тактики» Вашингтона в борьбе с ИГ* и в противодействии Ирану.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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