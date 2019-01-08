2019-01-08T07:23:34+03:00
Общество

Владимир Путин рассказал, что получил первое воинское звание как артиллерист

По словам президента, вместе с погонами лейтенанта он занял должность командира взвода управления 122-мм орудиями
Александр ДЖУМАЕВ
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В понедельник, 7 января, президент участвовал в народных гуляньях в Петропавловской крепостиВ понедельник, 7 января, президент участвовал в народных гуляньях в Петропавловской крепостиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин получил звание лейтенанта как артиллерист. Об этом глава государства рассказал в ходе своего рождественского визита в Санкт-Петербург.

"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией... 122 мм", - рассказал президент в ходе беседы с почетным строителем России Владимиром Бендетом.

В понедельник, 7 января, президент участвовал в народных гуляньях в Петропавловской крепости, где произвел традиционный полуденный выстрел из пушки, после чего поговорил с Владимиром Бендетом, которому вчера исполнилось 85 лет. После этого глава государства посетил парк ледяных скульпутр, где сфотографировался с детьми, пришедшими на выставку, а также пообщался с учениками Суворовского военного училища.

В Рождественскую ночь Владимир Путин принял участие в праздничном богослужении в Спасо-Георгиевском соборе, где он был крещен. После окончания молебна президент подарил собору икону "Господь Вседержитель".

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