2019-01-08T07:38:12+03:00
Политика

Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж

В число задач, стоящих перед военнослужащими, входит обеспечение безопасности в регионе и контроль за действиями местных вооруженных формирований
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
По словам Маматова, перед российскими военнослужащими стоит задача обеспечения безопасности в районе и контроль за действиями вооруженных формированийПо словам Маматова, перед российскими военнослужащими стоит задача обеспечения безопасности в районе и контроль за действиями вооруженных формированийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Военнослужащие военной полиции России начали патрулирование окрестностей сирийского города Манбидж, расположенного в провинции Алеппо неподалеку от границы с Турцией. Об этом сообщил представитель военных полицейских Юсуп Маматов.

По словам Маматова, перед российскими военнослужащими стоит задача обеспечения безопасности в районе и контроль за действиями вооруженных формирований. Маршрут патрулирования проходит вдоль границы зоны безопасности вблизи города: военные полицейские проследовали вдоль городов Мельмиран, Алжами, Еланлы и Елибафар. Маметов отметил, что маршрут следования патрулей будет регулярно меняться.

В число задач, стоящих перед российскими военными, входит также прием сообщений о схронах оружия и неразорвавшихся боеприпасах, которые остались в районе со времен его оккупации боевиками.

В конце декабря 2018 года представители курдских движений, контролирующих Манбидж, обратились к сирийскому правительству с просьбой установить контроль над районом после вывода оттуда американских войск. Власти Сирии удовлетворили просьбу; ранее сайт kp.ru сообщал о начале совместного патрулирования города силами сирийской армии и курдского ополчения.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии
Владимир Путин рассказал, что получил первое воинское звание как артиллерист
Японские СМИ: Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»
Сеул приветствует визит Ким Чен Ына в Китай
Трамп выступит с обращением к нации по поводу стены на границе с Мексикой
Савченко высказалась о ситуации с церковью на Украине: «У нас уже есть один Бог»
Ким Чен Ын пробудет в Китае до 10 января
Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в ее квартире в Сиднее
В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
В Большом Московском цирке акробат упал под копыта лошади
Эрдоган заявил о поражении ИГ* в Сирии
Помпео: Вывод войск из Сирии означает смену тактики США в борьбе с ИГ*
В Германии вернули на службу в полиции девушку, уволенную за слишком откровенные фото в соцсетях
В Россию идут аномальные морозы
Виктория Скрипаль не верит в то, что ее сестра Юлия общается с близкими в России
Пентагон заявил, что корабль ВМС США Fort McHenry находится в Черном море законно
Два человека отказались возглавить Пентагон
В США помиловали проститутку, осужденную за убийство клиента
«Пожалуйста, организуйте мне бой!»: Макгрегор захотел драться с последним соперником Мейвезера
Трамп поедет на границу с Мексикой улаживать кризис
Умер Николай Лисовой, один из авторов «Православной энциклопедии»
Порошенко забыл погладить штаны перед рождественским выступлением
Кевин Спейси в суде не ответил, признает ли вину в домогательствах к юноше
Ким Чен Ын мог тайно отправиться в Китай