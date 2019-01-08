Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:38:12+03:00

По словам Маматова, перед российскими военнослужащими стоит задача обеспечения безопасности в районе и контроль за действиями вооруженных формирований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В число задач, стоящих перед военнослужащими, входит обеспечение безопасности в регионе и контроль за действиями местных вооруженных формирований

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Военнослужащие военной полиции России начали патрулирование окрестностей сирийского города Манбидж, расположенного в провинции Алеппо неподалеку от границы с Турцией. Об этом сообщил представитель военных полицейских Юсуп Маматов.

По словам Маматова, перед российскими военнослужащими стоит задача обеспечения безопасности в районе и контроль за действиями вооруженных формирований. Маршрут патрулирования проходит вдоль границы зоны безопасности вблизи города: военные полицейские проследовали вдоль городов Мельмиран, Алжами, Еланлы и Елибафар. Маметов отметил, что маршрут следования патрулей будет регулярно меняться.

В число задач, стоящих перед российскими военными, входит также прием сообщений о схронах оружия и неразорвавшихся боеприпасах, которые остались в районе со времен его оккупации боевиками.

В конце декабря 2018 года представители курдских движений, контролирующих Манбидж, обратились к сирийскому правительству с просьбой установить контроль над районом после вывода оттуда американских войск. Власти Сирии удовлетворили просьбу; ранее сайт kp.ru сообщал о начале совместного патрулирования города силами сирийской армии и курдского ополчения.