Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном планы вывода вооруженных сил США из Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.
В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили общую приверженность борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".
Решение о выводе войск США с территории Сирии было принято Дональдом Трампом 19 декабря прошлого года. Причиной его принятия, по словам президента США, стала победа над ИГ* в регионе. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что сожалеет о решении американского президента; при этом французский лидер отметил, что союзник должен быть надежным и "действовать в координации со своими партнерами".
*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России