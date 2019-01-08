Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:50:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном планы вывода вооруженных сил США из Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили общую приверженность борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также подчеркнули, что "любое новое использование химического оружия в Сирии является недопустимым".

Решение о выводе войск США с территории Сирии было принято Дональдом Трампом 19 декабря прошлого года. Причиной его принятия, по словам президента США, стала победа над ИГ* в регионе. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что сожалеет о решении американского президента; при этом французский лидер отметил, что союзник должен быть надежным и "действовать в координации со своими партнерами".

*"Исламское государство" (ИГ) - организация, запрещенная в России