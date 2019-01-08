Водитель такси Uber из Мичигана на суде признался в убийстве шести человек

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:37:39+03:00

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Американец Джейсон Далтон, обвиняемый в убийстве шести человек во время работы в такси Uber и покушении на убийство еще двух, несмотря на возражения своего адвоката, во время суда признал себя виновным, передает агентство Associated Press.

«Да, я давно этого хотел», - заявил подсудимый в ответ на вопрос судьи, были ли его признательные показания добровольными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 февраля 2016 года таксист разъезжал на своем внедорожнике по улицам города Каламазу (штат Мичиган) и стрелял в случайных прохожих.

После задержания Джейсон Далтон рассказал следователям, что убивать людей ему приказывала «рогатая голова дьявола Uber», которая появлялась в приложении онлайн-сервиса вызова такси.

Так как в штате Мичиган смертная казнь запрещена, 48-летнему Далтону грозит пожизненное тюремное заключение.