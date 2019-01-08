Погода в Москве на 8 января 2018 года: в столичный регион придут морозы

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:47:52+03:00

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Во вторник, 8 января, в столичном регионе ожидаются настоящие рождественские морозы. Минимальная температура воздуха сегодня составит -11 градусов по Цельсию.

Этой ночью столбик термометра в Москве показывал -19 градусов, а в Подмосковье он опустился до -22. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, 8 января в столице ожидается гололедица и порывистый юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 11 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег; погода будет облачной.

Ранее сайт kp.ru сообщал о похолодании на европейской территории России. Так, температура воздуха в Саратовской области составит -27 градусов, а в Самарской - минус 21. В Сибирь, в свою очередь, придут 30-градусные морозы: температура воздуха в Ханты-Мансийском автономном округе опустится до -34 градусов по Цельсию.