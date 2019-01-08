Amazon стала самой дорогой компанией в мире

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:00:42+03:00

Капитализация фирмы в 2018 год составила $797 млрд при росте акций на 3,4% Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Американская компания Amazon вновь стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация фирмы в 2018 год составила $797 млрд при росте акций на 3,4%.

Как сообщает агентство Bloomberg, объем капитализации Amazon превысил соответствующий показатель, достигнутый Microsoft, на 8 миллиардов долларов США. В рейтинге самых дорогих компаний в мире Microsoft занял второе место, тогда как третья строчка досталась холдингу Alphabet, в который входит корпорация Google - объем его кпитализации составил 745 миллиардов долларов, что на $43 млрд больше, чем у Apple, которая заняла четвертое место.

Amazon впервые стала самой дорогой компанией мира в феврале 2018 года. Тогда фирме удалось опередить Microsoft в первый раз в своей истории. Стоит отметить, что глава Amazon Джефф Безос занимает первое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, тогда как основатель Microsoft Билл Гейтс занимает вторую строчку в этом списке.