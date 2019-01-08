Экс-глава Nissan Карлос Гон заявил о своей невиновности

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:20:03+03:00

Топ-менеджера обвиняют в занижении своих доходов с целью уклонения от уплаты налогов

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Бывший глава концерна Nissan Карлос Гон заявил в токийском суде о своей невиновности. По его словам, обвинения, выдвинутые против него, являются несправедливыми.

"Я 20 лет своей жизни посвятил Nissan. Обвинения против меня ложные, а мой арест является несправедливым. Я не причинил Nissan никакого ущерба", - приводит слова Гона информационное агентство Kyodo.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Японские власти обвиняют топ-менеджера в занижении собственных доходов с целью уклонения от уплаты налогов. Вместе с Гоном был арестован один из его заместителей Грегори Келли.

По данным японской прокуратуры, Гон не уплатил в казну сумму, эквивалентную 44 миллионам долларов США. Сам Гон все обвинения в свой адрес отрицает. Сайт kp.ru ранее сообщал о том, что Гон не намеревался занижать размеры своих доходов.