2019-01-08T09:19:56+03:00
Политика

Посол России в КНДР встретился с замглавы МИД Северной Кореи

Главной темой обсуждения стали вопросы урегулирования ядерной проблемы на Корейском полуострове
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Фото: Посольство РФ в КНДР/ТАССПосол России в Северной Корее Александр Мацегора. Фото: Посольство РФ в КНДР/ТАСС
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В понедельник, 7 января, посол России в КНДР Александр Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

Во время прошедшей в здании северокорейского МИД беседы дипломаты двух стран обсудили «некоторые злободневные вопросы, связанные с поиском путей урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Цой Сон Хи отметила, что «тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи».

Со своей стороны, российский посол заверил, что Россия поддерживает инициативы по ослаблению напряженности в Северо-Восточной Азии и комплексное решение корейских проблем с учетом озабоченностей всех сторон, а также учитывая интересы самой КНДР.

На прощание северокорейский дипломат поздравила Александра Мацегору и всех сотрудников российского посольства с православным Рождеством, которое работающие и живущие в Пхеньяне россияне отметили накануне в местном Святотроицком храме.

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