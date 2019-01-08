Американский актер Кевин Спейси попал в поле зрение полиции сразу после суда

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:48:00+03:00

Спейси был остановлен полицией, будучи за рулем автомобиля в Вашингтоне. Фото: tmz.com/скриншот с видео

Известный артист получил штраф за превышение скорости сразу после того, как покинул зал заседаний

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Американский актер Кевин Спейси нарушил закон сразу после выхода из зала суда, где он присутствовал на слушаниях, посвященных предполагаемым фактам сексуальных домогательств артиста к подростку.

Как отмечает издание TMZ, Спейси был остановлен полицией, будучи за рулем автомобиля в Вашингтоне. Актер превысил скорость, покидая аэропорт имени Рональда Рейгана.

По сведениям портала, полицейские проверили документы Спейси, после чего актеру сделали устное предупреждение и отпустили.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Кевин Спейси не признал свою вину по факту сексуальных домогательств к 18-летнему юноше в кафе. Мать молодого человека обвиняет Спейси в том, что в июле 2016 года он сначала напоил ее сына, а потом совершил развратные действия.