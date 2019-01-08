Американский актер Кевин Спейси попал в поле зрение полиции сразу после суда
Американский актер Кевин Спейси нарушил закон сразу после выхода из зала суда, где он присутствовал на слушаниях, посвященных предполагаемым фактам сексуальных домогательств артиста к подростку.
Как отмечает издание TMZ, Спейси был остановлен полицией, будучи за рулем автомобиля в Вашингтоне. Актер превысил скорость, покидая аэропорт имени Рональда Рейгана.
По сведениям портала, полицейские проверили документы Спейси, после чего актеру сделали устное предупреждение и отпустили.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Кевин Спейси не признал свою вину по факту сексуальных домогательств к 18-летнему юноше в кафе. Мать молодого человека обвиняет Спейси в том, что в июле 2016 года он сначала напоил ее сына, а потом совершил развратные действия.