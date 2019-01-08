2019-01-08T10:37:10+03:00
Общество

В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"

По словам авторов законопроекта, подобная продукция представляет опасность для здоровья потребителей
Александр ДЖУМАЕВ
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Во вторник, 8 января, в России вступили в силу поправки к закону о регулировании производства и оборота алкоголяВо вторник, 8 января, в России вступили в силу поправки к закону о регулировании производства и оборота алкоголяФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Во вторник, 8 января, в России вступили в силу поправки к закону о регулировании производства и оборота алкоголя. Отныне в нашей стране запрещен оборот "порошкообразной спиртосодержащей продукции".

Согласно тексту поправки, производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде", в которой содержится более 0,5% этилового спирта, является незаконным.

По словам авторов законопроекта, одной из основных опасностей продажи "сухого алкоголя" является возможность изменения его дозировки вне зависимости от существующих норм и рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция может представлять серьезную опасность для здоровья потребителей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о разработке специалистами Минздрава законопроекта, запрещающего продажу алкоголя лицам младше 21 года.

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