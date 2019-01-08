Дональд Трамп сообщил о "славном конце" "бесконечных войн"

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:55:49+03:00

Американский лидер заявил, что его страна покончит с конфликтами, которые ведутся без поддержки от развитых государств

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США завершат свое участие в военных кампаниях, которые ведутся ими без достаточной поддержки развитых государств. Сообщение об этом американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter.

В своем заявлении Трамп отметил, что "бесконечные войны, которые велись из-за ошибочных суждений", наряду с конфликтами, в которых США получает "мало финансовой и военной помощи от богатых стран", которые "извлекают большую выгоду" от действий США, "придут к славному концу".

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении президента США вывести войска из Сирии. Данное решение Трамп обосновал выполнением американскими военнослужащими основной задачи по борьбе с террористами в регионе. В начале января этого года глава Госдепа США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии.