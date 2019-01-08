Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:44:45+03:00

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Советский и российский режиссер Юрий Кушнерев скончался на 82-м году жизни. Помимо режиссерской деятельности, Кушнерев был известен как продюссер и актер.

"6 января 2019 года на 82-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерёва", - говорится в заявлении Союза кинематографистов России.

За свою карьеру Кушнерев принял участие в съемках таких картин, как "Ку! Кин-дза-дза", "Чокнутые" и "Орел и Решка". В 1986 году он занял пост директора объединения комедийных и музыкальных фильмов киностудии "Мосфильм", ныне известного как компания "Ритм".

Прощание с известным деятелем российского кинематографа состоится в четверг, 10 января, в 11:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы.