Курс доллара снизился до 67,05 рубля

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:56:23+03:00

По итогам открытия торгов на Московской бирже курс доллара к рублю снизился на 69 копеек по сравнению с результатом, показанным в конце предыдущих торгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это на 69 копейки меньше, чем по итогам предыдущих торгов

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По итогам открытия торгов на Московской бирже курс доллара к рублю снизился на 69 копеек по сравнению с результатом, показанным в конце предыдущих торгов. В настоящий момент курс американской валюты составляет 67,05 рубля.

Курс единой европейской валюты к рублю, в свою очередь, понизился на 54 копейки, достигнув отметки в 76,76 рубля.

Индекс Московской биржи, ранее известный как индекс ММВБ, по итогам открытия торгов уменьшился на 0,2% и составил 2401,71 пункта. Индекс РТС, напротив, поднялся на 0,82%, достигнув отметки в 1127,24 пункта.

Таким образом, с начала этого года наблюдается снижение курса доллара и евро к рублю. В конце прошлого года сайт kp.ru сообщал о повышении курса валют, а также о падении цен на нефть, которое, по мнению экспертов, стало этому причиной.

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