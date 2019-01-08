Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:22:35+03:00

Немецкая полиция задержала молодого человека, подозреваемого в совершении ряда хакерских атак на политиков и знаменитостей Фото: REUTERS

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Немецкая полиция задержала молодого человека, подозреваемого в совершении ряда хакерских атак на политиков и знаменитостей. Спецоперация была проведена в федеральной земле Гессен на западе страны.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники, 20-летний подозреваемый уже сознался в содеянном.

СМИ также сообщают о том, что представители властей ФРГ организуют две пресс-конференции, посвященные ситуации. На первом мероприятии выступят представители следствия, а на втором выступят министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер и глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ Арне Шенбом.

Информация о краже личных данных депутатов Бундестага и внутипартийной документации появилась в начале этого года. Ранее сайт kp.ru сообщал об обысках, проведенных полицией ФРГ в доме у мужчины, который предположительно был знаком с исполнителем атаки.