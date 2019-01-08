2019-01-08T12:34:15+03:00
Политика

Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул

Ранее сообщалось, что документ будет вывезен с территории страны, поскольку в нем нет подписей членов Вселенского патриархата
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Министерство культуры Украины опровергло информацию о временном возврате томоса об автокефалии в СтамбулМинистерство культуры Украины опровергло информацию о временном возврате томоса об автокефалии в СтамбулФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство культуры Украины опровергло информацию о временном возврате томоса об автокефалии в Стамбул. Ранее представитель ведомства Андрей Юраш заявил, что документ вывезут в турецкую столицу, чтобы его подписали члены Вселенского патриархата, поскольку в настоящий момент в нем содержится только подпись Константинопольского патриарха.

"Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата", - передает телеканал 1+1. В ведомстве также сообщили, что документ будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

Томос об автокефалии был вручен митрополиту новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию патриархом Константинопольским Варфоломеем 6 января этого года. В документе содержатся положения, регламентирующие деятельность ПЦУ; в частности, юрисдикция новой церкви ограничивается территорией Украины. Русская православная церковь (РПЦ), в свою очередь, считает томос не имеющим канонической силы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер
В Пекине мужчина с ножом напал на начальную школу, пострадали 20 детей
В Турции прошли слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова
Дональд Трамп сообщил о "славном конце" "бесконечных войн"
В России вступил в силу запрет на "сухой алкоголь"
Американский беспилотник совершил разведывательный полет у берегов Крыма
Американский актер Кевин Спейси попал в поле зрение полиции сразу после суда
Экс-глава Nissan Карлос Гон заявил о своей невиновности
Посол России в КНДР встретился с замглавы МИД Северной Кореи
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Погода в Москве на 8 января 2018 года: в столичный регион придут морозы
Водитель такси Uber из Мичигана на суде признался в убийстве шести человек
Умер Роберт Рут - актер, сыгравший в "Криминальном читиве"
ВВС Украины вошли в десятку худших военно-воздушных сил в мире
Журнал The National Interest заявил, что война США в Афганистане зашла в тупик
Трамп и Макрон обсудили планы вывода американских войск из Сирии
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского города Манбидж
Владимир Путин рассказал, что получил первое воинское звание как артиллерист
Японские СМИ: Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Помпео: США уничтожили 99% ИГ*, «это была чрезвычайно успешная кампания»
Сеул приветствует визит Ким Чен Ына в Китай