Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:34:15+03:00

Ранее сообщалось, что документ будет вывезен с территории страны, поскольку в нем нет подписей членов Вселенского патриархата

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Министерство культуры Украины опровергло информацию о временном возврате томоса об автокефалии в Стамбул. Ранее представитель ведомства Андрей Юраш заявил, что документ вывезут в турецкую столицу, чтобы его подписали члены Вселенского патриархата, поскольку в настоящий момент в нем содержится только подпись Константинопольского патриарха.

"Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата", - передает телеканал 1+1. В ведомстве также сообщили, что документ будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

Томос об автокефалии был вручен митрополиту новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию патриархом Константинопольским Варфоломеем 6 января этого года. В документе содержатся положения, регламентирующие деятельность ПЦУ; в частности, юрисдикция новой церкви ограничивается территорией Украины. Русская православная церковь (РПЦ), в свою очередь, считает томос не имеющим канонической силы.