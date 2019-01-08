2019-01-08T13:18:02+03:00
Общество

Названа купюра, которую чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России

По данным МВД, чаще всего злоумышленников привлекают банкноты номиналом 5000 рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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В Министерстве внутренних дел назвали самую популярную у российских фальшивомонетчиков купюруВ Министерстве внутренних дел назвали самую популярную у российских фальшивомонетчиков купюруФото: Анастасия Осипова
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В Министерстве внутренних дел назвали самую популярную у российских фальшивомонетчиков купюру. Это звание досталось купюре номиналом 5000 рублей.

"По данным Банка России, за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тысяч поддельных купюр и монет Банка России, а также иностранных денежных знаков. Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5000 рублей", - приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД.

По данным полиции, чаще всего подделкой денежных знаков занимались в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уголовные дела по статье 186, регламентирующей наказание за подобные преступления, часто возбуждались также в Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее сайт kp.ru сообщал о сбоях в работе банкоматов Сбербанка и некоторых других банков России из-за появления на руках у людей большого количества фальшивых пятитысячных купюр.

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