2019-01-08T13:33:22+03:00
Политика

Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии

Отмечается, что Анкара не приемлет возможность передачи военных баз и имущества США курдским вооруженным формированиям
Александр ДЖУМАЕВ
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Как сообщает издание Hurriyet, Анкара выступает против возможной передачи 22 американских военных объектов, расположенных на территории Сирии, в руки вооруженным формированиям сирийских курдов после вывода войск США из этой страныКак сообщает издание Hurriyet, Анкара выступает против возможной передачи 22 американских военных объектов, расположенных на территории Сирии, в руки вооруженным формированиям сирийских курдов после вывода войск США из этой страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе переговоров представителей турецких властей с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном будет поднят вопрос о передаче Анкаре военных объектов США в Сирии либо их уничтожении.

Как сообщает издание Hurriyet, Анкара выступает против возможной передачи 22 американских военных объектов, расположенных на территории Сирии, в руки вооруженным формированиям сирийских курдов после вывода войск США из этой страны.

В настоящий момент Джон Болтон находится с двухдневным официальным визитом в Турции. Ранее помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности провел переговоры с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 4 января 2019 года глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о начале выполнения данного решения.

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