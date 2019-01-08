Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии
В ходе переговоров представителей турецких властей с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном будет поднят вопрос о передаче Анкаре военных объектов США в Сирии либо их уничтожении.
Как сообщает издание Hurriyet, Анкара выступает против возможной передачи 22 американских военных объектов, расположенных на территории Сирии, в руки вооруженным формированиям сирийских курдов после вывода войск США из этой страны.
В настоящий момент Джон Болтон находится с двухдневным официальным визитом в Турции. Ранее помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности провел переговоры с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 4 января 2019 года глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о начале выполнения данного решения.