В Бремене избили главу местного отделения партии "Альтернатива для Германии"

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:49:35+03:00

По данным полиции, преступление было совершено по политическим мотивам

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В Бремене злоумышленники избили главу городского отделения консервативной партии "Альтернатива для Германии" Франка Магница. В результате нападения 66-летний политик получил тяжелую травму головы.

По данным агентства Reuters, нападение было совершено в понедельник, 8 января. Злоумышленники нанесли Магницу удары деревянным брусом, после чего скрылись. В настоящий момент полиция ведет розыск нападавших; по предварительным данным, на Магница напали по политическим мотивам.

Ряд германских политиков и чиновников осудили данный акти насилия. "Насилие не должно быть средством политической борьбы, и неважно, против кого оно направлено и каковы мотивы", - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, в свою очередь, отметил, что насилие не должно быть средством политической борьбы.

Представители "Альтернативы для Германии" заявили, что день нападения на их соратника стал "черным днем германской демократии".

Сайт kp.ru ранее сообщал о взрыве, прогремевшем у офиса "Альтернативы для Германии" в городе Дебельн. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.