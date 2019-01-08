Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
Во вторник, 8 января, власти Турции приняли решение о закрытии пролива Босфор для прохода судов. Причиной принятия этого решения стала плохая видимость в районе Босфора и снегопад в регионе.
Как сообщает агентство Bloomberg, турецкие власти пока не называют сроки возобновления движения судов через пролив.
Проливы Босфор и Дарданеллы связывают Черное и Эгейское моря; последнее считается частью Средиземного моря. Через проливы ежегодно вывозится свыше 120 миллионов тонн нефтепродуктов из черноморских портов России. Таким образом, закрытие проливов может привести к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.
Ранее сайт kp.ru сообщал о смерти капитана российского сухогруза в районе Дарданелл. Данный случай не стал единственным ЧП у берегов Турции с участием российских моряков: сухогруз "Волга-Балт", в экипаж которого входили двое россиян, затонул у черноморского побережья Турции. Судьба россиян в настоящий момент неизвестна.