2019-01-08T14:39:09+03:00
Политика

Путин заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа

Президент РФ ввел в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучую регазификационную платформу в регионе
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 8 января, в Калининграде на церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы, заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок голубого топлива.

Как заметил глава нашего государства, теперь транзит газа через Прибалтику не обязателен. «Полностью отключена система поставок газа через газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Газоснабжение области идет через морской терминал», - приводит слова Путина спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о визите российского лидера в Калининград стало известно на прошлой неделе. Как отмечалось, в ходе этой поездки президент РФ также проведет совещание, посвященное вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны.

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