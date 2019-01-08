8 Янв. 2019 2019-01-08T15:03:34+03:00

В Москве завершилась церемония прощания с актером Иваном Бортником Фото: кадр с видео

Церемония прощания с актером Иваном Бортником проходила в Театре на Таганке [видео]

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Во вторник днем, 8 января, в Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником, скончавшимся 4 января на 80-м году жизни. Траурная церемония проходила в Театре на Таганке.

Проститься с артистом пришли его родственники, друзья, коллеги и поклонники. В общей сложности в театре собралось около 200 человек. Соболезнования принимала вдова актера Татьяна Борзых.

А в конце церемонии все присутствовавшие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Как ожидается, Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.

Ивана Бортника проводили аплодисментами .

Напомним, как писал сайт kp.ru, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался вечером 4 января в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщила его супруга. Она же назвала вероятную причину смерти народного артиста России. По ее словам, у актера оторвался тромб.