2019-01-08T15:03:34+03:00
Общество

В Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником

Церемония прощания с актером Иваном Бортником проходила в Театре на Таганке [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве завершилась церемония прощания с актером Иваном БортникомВ Москве завершилась церемония прощания с актером Иваном БортникомФото: кадр с видео
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Во вторник днем, 8 января, в Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником, скончавшимся 4 января на 80-м году жизни. Траурная церемония проходила в Театре на Таганке.

Проститься с артистом пришли его родственники, друзья, коллеги и поклонники. В общей сложности в театре собралось около 200 человек. Соболезнования принимала вдова актера Татьяна Борзых.

А в конце церемонии все присутствовавшие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами. Как ожидается, Бортника похоронят на Троекуровском кладбище.

Ивана Бортника проводили аплодисментами .

Напомним, как писал сайт kp.ru, актер театра на Таганке Иван Бортник скончался вечером 4 января в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщила его супруга. Она же назвала вероятную причину смерти народного артиста России. По ее словам, у актера оторвался тромб.

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