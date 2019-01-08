12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день
12-летний Хесус Мамани Рамос возглавил Министерство развития и социальной интеграции Перу. Мальчик занял министерский пост на один день.
Хесус смог стать министром в рамках программы "Вместе Перу", целью которой является предоставление различных услуг и возможностей бедным перуанцам. Стоит отметить, что в настоящий момент за чертой бедности живут около 18% жителей страны - 6 миллионов 906 тысяч из 32 миллионов.
Частью программы было исполнение желание детей из бедных семей. Мальчик из города Пуно, расположенного на берегу озера Титикака, в своем письме рассказал о желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. После этого министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила Хесуса в столицу Перу Лиму.
Церемонию принятия присяги посетила мама мальчика, а также другие дети, участвующие в программе.
По словам Ла Росы, за время своего пребывания на посту министра Хесус примет участие в ряде совещаний с руководством ведомства.