2019-01-08T15:36:11+03:00
Общество

12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день

Хесус Мамани Рамос возглавил министерство развития и социальной интеграции
Александр ДЖУМАЕВ
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Хесус Мамани Рамос и министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса Фото: твиттер министерства развития и социальной интеграции ПеруХесус Мамани Рамос и министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса Фото: твиттер министерства развития и социальной интеграции Перу
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12-летний Хесус Мамани Рамос возглавил Министерство развития и социальной интеграции Перу. Мальчик занял министерский пост на один день.

Хесус смог стать министром в рамках программы "Вместе Перу", целью которой является предоставление различных услуг и возможностей бедным перуанцам. Стоит отметить, что в настоящий момент за чертой бедности живут около 18% жителей страны - 6 миллионов 906 тысяч из 32 миллионов.

midisperumidisperu
12-летний Хесус Мамани Рамос возглавил Министерство развития и социальной интеграции Перу
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Частью программы было исполнение желание детей из бедных семей. Мальчик из города Пуно, расположенного на берегу озера Титикака, в своем письме рассказал о желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. После этого министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила Хесуса в столицу Перу Лиму.

Церемонию принятия присяги посетила мама мальчика, а также другие дети, участвующие в программе.

По словам Ла Росы, за время своего пребывания на посту министра Хесус примет участие в ряде совещаний с руководством ведомства.

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