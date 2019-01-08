Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков
Турецкие спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате вчерашнего кораблекрушения в районе города Самсун. Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, оба погибших моряка - граждане Украины.
"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли тела еще двух погибших - в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - сообщил дипломат в своем аккаунте в Twitter.
Ранее сегодня сообщалось об обнаружении спасателями тела одного из погибших украинцев.
Кораблекрушение у черноморского побережья Турции произошло 7 января этого года. Сухогруз "Волго-Балт", перевозивший уголь из российского Азова в турецкий Самсун, затонул в 80 километрах от берега во время шторма. Всего на борту корабля находились 13 человек: шестеро из них погибли, еще семерых удалось спасти.
Шесть человек погибли и семь удалось спасти с затонувшего судна у берегов Турции.