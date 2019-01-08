2019-01-08T16:06:56+03:00
Происшествия

Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков

По данным береговой охраны Турции, погибшие - граждане Украины
Александр ДЖУМАЕВ
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Турецкие спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате вчерашнего кораблекрушения в районе города СамсунТурецкие спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате вчерашнего кораблекрушения в районе города СамсунФото: REUTERS
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Турецкие спасатели обнаружили тела еще двух погибших в результате вчерашнего кораблекрушения в районе города Самсун. Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, оба погибших моряка - граждане Украины.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли тела еще двух погибших - в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - сообщил дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сегодня сообщалось об обнаружении спасателями тела одного из погибших украинцев.

Кораблекрушение у черноморского побережья Турции произошло 7 января этого года. Сухогруз "Волго-Балт", перевозивший уголь из российского Азова в турецкий Самсун, затонул в 80 километрах от берега во время шторма. Всего на борту корабля находились 13 человек: шестеро из них погибли, еще семерых удалось спасти.

Шесть человек погибли и семь удалось спасти с затонувшего судна у берегов Турции.

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