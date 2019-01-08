Турция и США обсудили судьбу американских баз в Сирии

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:19:31+03:00

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Во вторник, 8 января, в Анкаре прошли переговоры пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. По словам представителя турецкого лидера, в ходе этой встречи обсуждались вывод войск Соединенных Штатов из Сирии и будущее американских баз в этой стране.

«Мы рады решению США о выводе войск, но как это будет проходить, что будет с базами США на территории Сирии? Их судьбу и другие вопросы нужно решить, и сегодня мы это всесторонне и детально обсудили», - приводит слова Калына телеканал Haberturk.

При этом пресс-секретарь отметил, что Анкара рассчитывает, что в процессе вывода американских войск из САР Вашингтон вернет все переданное курдским формированиям вооружение, а также либо закроет, либо передаст местным силам свои военные базы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может начать операцию против курдов на севере Сирии «в любой момент после окончания визита американской делегации», возглавляемой Болтоном.