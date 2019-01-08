Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:36:54+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов, которое прошло во вторник, 8 января, в Калининграде, в шутку пожаловался, что в минувший понедельник не смог попасть в Эрмитаж, указав тем самым на необходимость развивать филиальную сеть крупных музеев в регионах.

«Хотел вчера (в понедельник) сходить в Эрмитаж. Мне говорят: "Эрмитаж закрыт!" Был бы тут в Калининграде филиал Эрмитажа, сходил бы здесь», - приводит слова главы нашего государства спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время российский лидер находится в Калининграде. Там ранее во вторник состоялась церемония ввода в эксплуатацию терминала по приему газа с плавучей регазификационной установки на территории Калининградского подземного хранилища газа, в которой принял участие и президент нашей страны.