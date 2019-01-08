Афины завалило снегом

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:01:13+03:00

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Жители Греции продолжают жаловаться на погоду, которая ухудшилась еще в конце декабря прошлого года: тогда снег выпал на севере и в центральной части страны. А в ночь на вторник, 8 января, сугробы образовались и в Афинах, при этом температура воздуха там опустилась ниже нуля. Стоит отметить, что в греческой столице снег - редкое явление: как правило, если он и выпадает, то обычно тает уже через несколько часов.

Обычно снег в Афинах тает за несколько часовФото: REUTERS

Причем снегопад уже изменил привычный ритм жизни в Греции. Так, были закрыты школы в большинстве районов столичного региона Аттика. Дело в том, что многие местные образовательные учреждения просто не приспособлены к работе в морозы.

Впервые за зиму в Афинах выпал снег.

При этом в Афинах открыли специальные отапливаемые помещения, где от непогоды могут укрыться бездомные, передает Reuters.

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Кроме того, дорожная полиция закрыла движение не некоторых трассах и запретила выезд грузовым автомобилям массой более 3,5 тонны. А в ряде районов даже запрещено выезжать на дорогу без цепей противоскольжения.

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Причем синоптики делают неутешительные прогнозы, по их данным, холодная погода в стране сохранится до 9-10 января.

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Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года снег выпал в пустыне Сахара. Как отмечалось, в общей сложности там выпало около 40 сантиметров осадков.

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