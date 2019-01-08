2019-01-08T17:24:48+03:00
Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО

По мнению главы МИД незалежной, в ближайшие пять лет его стране не удастся стать частью Евросоюза или членом Североатлантического альянса
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил шансы своей страны на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, в ближайшие пять лет незалежной не удастся вступить в ЕС, так же как и стать членом Североатлантического альянса.

«Такая Украина, как сейчас, ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит, как и в НАТО», - сказал глава МИД соседнего государства в эфире украинского телеканала «1+1».

При этом он считает, что Украина будет и в Европейском союзе, и в НАТО, но в среднесрочной перспективе. «Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь. Но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет, - тоже не верьте, опыт свидетельствует о другом», - подчеркнул Климкин.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в ЕС и вступление в НАТО остаются стратегической целью страны. При этом глава незалежной признал, что в 2018 году эта цель недостижима, однако выразил уверенность в том, что рано или поздно Киев все-таки добьется своего.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты
Афины завалило снегом
В Тель-Авиве представили официальный логотип «Евровидения-2019»
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж
Турция и США обсудили судьбу американских баз в Сирии
Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков
Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети
12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день
В Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником
Путин заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
В Бремене избили главу местного отделения партии "Альтернатива для Германии"
Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии
Названа купюра, которую чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России
В России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"
Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер