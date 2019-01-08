Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:24:48+03:00

По мнению главы МИД незалежной, в ближайшие пять лет его стране не удастся стать частью Евросоюза или членом Североатлантического альянса

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил шансы своей страны на вступление в Евросоюз и НАТО. По его мнению, в ближайшие пять лет незалежной не удастся вступить в ЕС, так же как и стать членом Североатлантического альянса.

«Такая Украина, как сейчас, ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит, как и в НАТО», - сказал глава МИД соседнего государства в эфире украинского телеканала «1+1».

При этом он считает, что Украина будет и в Европейском союзе, и в НАТО, но в среднесрочной перспективе. «Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два - не верьте, это ложь. Но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет, - тоже не верьте, опыт свидетельствует о другом», - подчеркнул Климкин.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в ЕС и вступление в НАТО остаются стратегической целью страны. При этом глава незалежной признал, что в 2018 году эта цель недостижима, однако выразил уверенность в том, что рано или поздно Киев все-таки добьется своего.