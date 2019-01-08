Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:07:43+03:00

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Во вторник, 8 января, в посольстве РФ в Великобритании прокомментировали последние газетные публикации, посвященные делу Скрипалей. Так, официальный представитель дипмиссии подчеркнул, что речь идет об «очередном информационном вбросе, который не носит официального характера и не поддается проверке».

При этом он отметил, что в настоящее время власти Соединенного Королевства продолжают удерживать бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и скрывать факты, касающиеся обстоятельств произошедшего в Солсбери. «Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства произошедшего 4 марта прошлого года инцидента так и не установлены», - приводит слова пресс-секретаря диппредставительства нашей страны ТАСС.

Комментируя же заявление неназванного «правительственного источника» о том, что британские власти «знают все, что нужно знать» об отравлении, представитель посольства заметил, что следствию «до сих пор не разрешают сообщить публике, где находились и что делали Сергей и Юлия Скрипаль после того, как утром 4 марта выехали из дома в направлении лаборатории Портон-Даун с якобы выключенными телефонами».

«Нет никаких доказательств причастности к произошедшему названных британской стороной подозреваемых - Руслана Боширова и Александра Петрова, кроме самого факта их пребывания в нескольких сотнях метров от дома Сергея Скрипаля. Из 11 тысяч часов записей камер видеонаблюдения общественности предъявлено лишь несколько секунд», - отметили в дипмиссии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта 2018 года бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

А в сентябре прошлого года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, якобы причастны к отравлению. Это Александр Петров и Руслан Боширов.