Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:22:23+03:00

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет нужно запретить въезжать в незалежную на постоянной основе. Такую меру, которая действовала в соседней стране во время военного положения, дипломат назвал «очень умной и очень правильной фильтрацией».

«Я считаю, что фильтрация - очень умная и очень правильная фильтрация - должна быть всегда. У нас все говорят: военное положение - тогда фильтрация есть, нет военного положения - нет», - сказал Климкин в эфире украинского телеканала «1+1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце ноября прошлого года президент соседнего государства Петр Порошенко ввел военное положение в ряде областей своей страны сроком на 30 дней. Практически одновременно на Украине были введены и ограничения на въезд мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Однако в конце 2018 года этот запрет сняли.