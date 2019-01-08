2019-01-08T18:43:42+03:00
Спорт

«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Как заявил тренер команды, на место экс-полузащитника сборной Финляндии претендуют более молодые игроки
Дарья ИВАШКИНА
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«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко«Спартак» расторг контракт с Романом ЕременкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 8 января, московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко. Как отметил главный тренер команды Олег Кононов, он не может гарантировать экс-полузащитнику сборной Финляндии место в стартовом составе, так как «на эту позицию есть более молодые игроки», которые «способны принести немало пользы».

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко - хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки», - приводит слова Кононова официальный сайт ФК.

Кроме того, по словам тренера, «Спартак» также расторг контракт с болгарским полузащитником Ивелином Поповым. Причина - та же.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Роман Еременко только в прошлом году пришел в «Спартак». До этого финн играл за московский ЦСКА, а в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

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