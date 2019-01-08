США ужесточили санкции против Венесуэлы

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:08:29+03:00

В черный список попали семь граждан страны, 23 компании и один самолет

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Во вторник, 8 января, стало известно, что Минфин США расширил санкции против Венесуэлы. Как выяснилось, Соединенные Штаты внесли в черный список еще семь человек, один самолет и 23 организации из боливарианской республики, в том числе один из крупнейших телеканалов страны Globovision.

По мнению Вашингтона, все вновь попавшие под ограничения граждане и компании вовлечены в «крупную коррупционную схему, созданную для получения контроля над практиками правительственных валютных обменов», которая «дает до 2,4 миллиарда долларов коррупционных доходов ежегодно», сообщается на официальном сайте американского министерства финансов.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в настоящее время Венесуэла также находится под санкциями ЕС. Причем, как считают в Европе, ограничительные меры должны помочь «обеспечить политическую стабильность в республике».