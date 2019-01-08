Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:53:43+03:00

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Во вторник, 8 января, украинский журналист Юрий Бутусов решил объяснить, почему президент незалежной Петр Порошенко выглядит пьяным на фотографиях, сделанных в 2015 году в Новых Петровцах во время демонстрации новых образцов военной техники Нацгвардии. Стоит отметить, что на тех снимках глава соседнего государства запечатлен с красным и опухшим лицом.

Однако, как утверждает Бутусов, пьян Порошенко не был, а просто повредил глаз, когда ему показывали снайперскую винтовку. По словам журналиста, военные предложили украинскому лидеру выстрелить из оружия, не предупредив о его мощной отдаче.

«К сожалению, эту информацию (о мощной отдаче) президент (Украины Петр Порошенко) получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу», - написал журналист на своей странице в Facebook, заверив, что сам лично был свидетелем этого инцидента.

Кстати, напомним, это далеко не первый инцидент с главой незалежной, когда его обвиняют в злоупотреблении спиртным. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года интернет-пользователи заметили, что на видеозаписях, сделанных во время запуска аэроэспресса Киев-Борисполь, украинский лидер несколько странно разговаривает.