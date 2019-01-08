Российскому юристу Наталье Весельницкой предъявили обвинения в США
Во вторник, 8 января, стало известно, что в США российскому юристу Наталье Весельницкой предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования по делу компании Prevezon Holdings, которую в Соединенных Штатах подозревали в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета.
По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Весельницкая оказывала содействие защите Prevezon Holdings, направляя в суд материалы, «намеренно вводящие в заблуждение».
Стоит отметить, что если российский юрист будет признана виновной, то в Соединенных Штатах ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Весельницкая стала известна благодаря своей встрече с сыном нынешнего президента США Дональда Трампа. По неподтвержденным данным западных СМИ, в ходе тех переговоров Трамп-младший надеялся получить якобы компрометирующие данные о Хиллари Клинтон.