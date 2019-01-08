2019-01-08T20:14:13+03:00
Общество

Российскому юристу Наталье Весельницкой предъявили обвинения в США

Адвоката подозревают в воспрепятствовании правосудию
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Наталья ВесельницкаяНаталья ВесельницкаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 января, стало известно, что в США российскому юристу Наталье Весельницкой предъявили обвинения в препятствовании проведению расследования по делу компании Prevezon Holdings, которую в Соединенных Штатах подозревали в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Весельницкая оказывала содействие защите Prevezon Holdings, направляя в суд материалы, «намеренно вводящие в заблуждение».

Стоит отметить, что если российский юрист будет признана виновной, то в Соединенных Штатах ей может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Весельницкая стала известна благодаря своей встрече с сыном нынешнего президента США Дональда Трампа. По неподтвержденным данным западных СМИ, в ходе тех переговоров Трамп-младший надеялся получить якобы компрометирующие данные о Хиллари Клинтон.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОЗХО направила экспертов в Сирию для расследования возможной химатаки под Алеппо
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
В украинском Львове избили почетного консула Бельгии
США ужесточили санкции против Венесуэлы
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты
Афины завалило снегом
В Тель-Авиве представили официальный логотип «Евровидения-2019»
Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО
Путин в шутку пожаловался, что не смог попасть в Эрмитаж
Турция и США обсудили судьбу американских баз в Сирии
Турецкие спасатели нашли тела еще двух жертв кораблекрушения в Черном море моряков
Новый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети
12-летний мальчик из Перу смог стать министром на один день
В Москве завершилось прощание с актером Иваном Бортником
Путин заявил, что Калининградская область больше не зависит от транзитных поставок газа
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
В Бремене избили главу местного отделения партии "Альтернатива для Германии"
Турция планирует попросить США передать ей американские военные объекты в Сирии
Названа купюра, которую чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России
В России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"
Министерство культуры Украины опровергло информацию о возврате томоса в Стамбул
Полиция Германии задержала подозреваемого в хакерских атаках на политиков
«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроившуюся девочку в Санкт-Петербурге
Курс доллара снизился до 67,05 рубля
Умер Юрий Кушнерев - кинорежиссер, продюссер и актер