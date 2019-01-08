ОЗХО направила экспертов в Сирию для расследования возможной химатаки под Алеппо

8 Янв. 2019 2019-01-08T20:34:40+03:00

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Во вторник, 8 января, стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила специалистов в Сирию для расследования возможной химатаки под Алеппо. Как уточнила официальный представитель ОЗХО Депти Чоубей, речь идет об атаке, которая была совершена 24 ноября прошлого года.

По словам Чоубей, эксперты Миссии по установлению фактов применения боевых отравляющих веществ в Сирии прибыли в страну в начале января. Как отмечается на официальном сайте ОЗХО, специалисты «продолжат независимо собирать и анализировать информацию о возможной химатаке и сообщат о результатах своей работы государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 24 ноября 2018 года боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. По данным местных СМИ, в результате той химатаки пострадали 107 человек.