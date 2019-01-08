В Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил автономного робота

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:03:07+03:00

По словам специалистов, Promobot получил несколько значительных повреждений и уже не подлежит восстановлению [видео]

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Во вторник, 8 января, стало известно об «аварии будущего», произошедшей в американском Лас-Вегасе. Там беспилотный автомобиль Tesla сбил автономного робота российской компании Promobot.

Причем в сети уже появилось видео необычного ДТП. На опубликованных кадрах видно, как робот, стоявший у края проезжей части, падает после того, как мимо него проезжает машина Tesla, которая в тот момент была под управлением искусственного интеллекта. Судя по записи, после столкновения робот отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение.

В Лас-Вегасе беспилотная Tesla сбила автономного робота.

При этом в Promobot заявили, что робот получил несколько значительных повреждений и уже не подлежит восстановлению.

Также в компании рассказали, что пострадавшего робота привезли в Лас-Вегас для участия в выставке CES-2019. Однако когда инженеры Promobot завозили оборудование в павильон выставки, один из роботов, двигавшихся друг за другом, отклонился от маршрута и выехал на дорогу, где его и сбил беспилотный автомобиль.

Кстати, видео «аварии будущего» вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Причем некоторые интернет-пользователи предположили, что ДТП может быть срежиссированным пиар-ходом.

СПРАВКА «КП»

Promobot - автономный робот для бизнеса, который может общаться с людьми на любые темы, транслировать различные материалы на своем дисплее, а также распознавать лица, перемещаться, двигать руками и головой.