Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:19:41+03:00

По словам вице-президента США, американский лидер расскажет согражданам о гуманитарном кризисе на границе с Мексикой

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Во вторник, 8 января, вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения американского лидера Дональда Трампа к нации. По его словам, хозяин Белого дома расскажет согражданам о гуманитарном кризисе на американо-мексиканской границе.

«Когда президент сегодня вечером выступит с обращением к стране, он изложит американцам, что представляет собой настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе», - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS, отметив при этом, что за последние несколько месяцев свыше 60 тысяч человек попытались нелегально проникнуть в Соединенные Штаты.

Поэтому, как считает вице-президент, для демократов «пришло время сесть за стол переговоров». «Причем не только ради прекращения частичного прекращения работы правительства, но и чтобы разрешить гуманитарный кризис и кризис безопасности», - подчеркнул политик.

Между тем Пенс не уточнил, будет ли Трамп объявлять о введении чрезвычайного положения в стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, обращение американского лидера к нации запланировано на вторник, 8 января, а именно на 21:00 по местному времени (05:00 мск среды).