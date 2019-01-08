Нападение на школьников в Пекине: мужчина набросился на детей с молотком, когда узнал об увольнении

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:57:22+03:00

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Мужчина, который ранее во вторник, 8 января, напал с молотком на детей в начальной школе в Пекине, объяснил свои действия тем, что лишился работы.

По данным местной полиции, подозреваемый является 49-летним уроженцем северной китайской провинции Хэйлунцзян по фамилии Цзя, который был нанят учебным заведением для выполнения ежедневных технических работ. Однако в январе срок трудового договора истекал, и руководство образовательного учреждения не стало его продлевать - на место Цзя было решено найти другого работника. Узнав об этом, мужчина взял молоток, который обычно использовал для работы, и решил выместить злобу на детях, сообщает Associated Press.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник утром 49-летний мужчина напал на учеников начальной школы, расположенной в пекинском районе Сичэн: он ворвался в класс, где шел урок, и начал бить малышей молотком. В результате пострадали 20 детей, причем трое из них получили тяжелые травмы.