2019-01-08T23:40:05+03:00
Политика

Порошенко присвоил «патриарху» Филарету звание героя Украины

Лидер Незалежной вручил раскольнику Денисенко высокую госнаграду «за вклад в борьбу за собственную поместную церковь»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету Денисенко. Фото: пресс-служба президента УкраиныПетр Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету Денисенко. Фото: пресс-служба президента Украины
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Президент Незалежной Петр Порошенко присвоил звание героя Украины «патриарху» Филарету – Михаилу Денисенко, ранее возглавлявшему самопровозглашенный «Киевский патриархат». Об этом сообщила пресс-служба главы соседнего государства.

«Еще не придумано той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь», - говорится в сообщении Порошенко на его странице в Twitter.

Украинский лидер отметил, что Денисенко «был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа», именно поэтому, отмечает Порошенко, он и принял решение присвоить ему звание «Герой Украины».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря в Киеве по итогам так называемого «объединительного собора» была создана религиозная структура, которую возглавил Епифаний Думенко.

К слову, ранее представители «новой украинской церкви» пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Но получили отказ.

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15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).

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