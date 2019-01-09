2019-01-09T00:47:52+03:00
В мире

Полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины

Задержаны четыре человека, троих из них поместили под стражу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и УкраиныНациональная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 8 января, стало известно, что в Испании освобождены пять девушек из России и Украины, которых обманом заманили за рубеж и заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады. Сколько среди бывших сексуальных рабынь – наши соотечественницы, не уточняется.

Кроме того, по этому делу испанские полицейские задержали четверых человек, их гражданство тоже не сообщается. Троих из них поместили под стражу.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции Испании, подозреваемые подыскивали своих жертв в соцсетях, выбирали девушек с финансовыми проблемами, предлагали им работу с зарплатой в три тысячи евро. При обыске в ночном клубе и доме одного из предполагаемых поставщиков живого товара в Гранаде правоохранители нашли огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличными и марихуану.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, более 640 ранены
Китайскому ученому, создавшему ГМО-детей, грозит смертная казнь
Порошенко присвоил «патриарху» Филарету звание героя Украины
Аэропорт Хитроу возобновил работу, прерванную из-за дрона
Нападение на школьников в Пекине: мужчина набросился на детей с молотком, когда узнал об увольнении
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
Олимпийская чемпионка по шорт-треку обвинила тренера в изнасилованиях
Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за неопознанного беспилотника
Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации
В Лас-Вегасе беспилотный автомобиль Tesla сбил автономного робота
ОЗХО направила экспертов в Сирию для расследования возможной химатаки под Алеппо
Российскому юристу Наталье Весельницкой предъявили обвинения в США
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
В украинском Львове избили почетного консула Бельгии
США ужесточили санкции против Венесуэлы
«Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты
Афины завалило снегом