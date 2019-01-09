Полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины

9 Янв. 2019 2019-01-09T00:47:52+03:00

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Во вторник, 8 января, стало известно, что в Испании освобождены пять девушек из России и Украины, которых обманом заманили за рубеж и заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады. Сколько среди бывших сексуальных рабынь – наши соотечественницы, не уточняется.

Кроме того, по этому делу испанские полицейские задержали четверых человек, их гражданство тоже не сообщается. Троих из них поместили под стражу.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной полиции Испании, подозреваемые подыскивали своих жертв в соцсетях, выбирали девушек с финансовыми проблемами, предлагали им работу с зарплатой в три тысячи евро. При обыске в ночном клубе и доме одного из предполагаемых поставщиков живого товара в Гранаде правоохранители нашли огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличными и марихуану.