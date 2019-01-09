2019-01-09T01:57:58+03:00
Политика

Из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон

Об этом объявил министр культуры Украины после начала инвентаризации в Лавре
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Киево-Печерская лавраКиево-Печерская лавраФото: REUTERS
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Специальная комиссия украинского Минкульта во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон, сообщил глава министерства Евгений Нищук.

«Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре», - сказал он в эфире телеканала «Прямой».

Министр добавил, что его ведомство позже проведет отдельный брифинг по вопросу исчезновения икон, «чтобы сейчас не трогать».

Он отметил, что это первая проверка церковных ценностей Киево-Печерской лавры за 30 лет, поэтому сложно говорить, когда что пропало.

«Не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в прежние времена, еще до 2003 года», - заявил Нищук.

Министр культуры Украины также сообщил, что на базе сверки документов уже открыты уголовные производства, а «вся документация направляется в правоохранительные органы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первые дни Нового года появилась информация о том, что киевские власти хотят лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) помещений в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.

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