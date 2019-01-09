2019-01-09T02:31:03+03:00
Общество

Мэр Москвы: В 2019 году мы проведем реконструкцию Киевского вокзала

Кроме того, как рассказал Сергей Собянин в интервью Радио «Комсомольская правда» планируется благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В новом 2019 году столичные власти проведут «очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда». Кроме того, по его словам, планируется благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье и строительство новой.

«Начнем строительство новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Продолжим обустройство зеленых территорий вдоль берегов Яузы», - рассказал столичный градоначальник.

Он также отметил, что «кропотливая работа последних лет» на ВДНХ начинает давать свой эффект».

«Скорость работ была максимальной в силу того, что ВДНХ уже сейчас посещает более 20 миллионов человек в год», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что после реконструкции туда будет приходить в два раза больше посетителей. А еще откроется новый парк аттракционов, на очереди завершение реставрации известных фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов», а также нескольких павильонов на Центральной аллее.

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