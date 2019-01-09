Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год

9 Янв. 2019 2019-01-09T03:03:12+03:00

Снижен также прогноз цен на нефть на ближайшие два – три года

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Во вторник, 8 января, Всемирный банк (ВБ) опубликовал январский обзор «Перспективы мировой экономики», который в этот раз обнародован под названием «Потемневший небосклон».

В докладе ВБ ухудшил прогноз роста мировой экономики в наступившем 2019 году с ожидаемых трех процентов до 2,9%. Аналитики это объясняют «усиливающимися рисками» и «неблагоприятными факторами».

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует в 2019 и 2020 годах снижение средней цены на нефть в среднем до 67 долларов за баррель, что на два доллара ниже июньских прогнозов, но примерно на треть выше, чем в 2017 году. Причем, по оценкам специалистов, такая цена на «черное золото» продержится ближайшие три года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз темпов роста экономики России. Организация снизила ожидаемый в 2019 году рост российского ВВП до 1,4% вместо предполагаемых ранее 1,5%.