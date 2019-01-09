Собянин: «Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ»
Отвечая на вопрос, чем запомнился ушедший год, мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» признался, что для него самый памятный момент в 2018-м – это первый гол россиян на Чемпионате мира по футболу.
«В 2018-м было, конечно, всякое, но по большому счету прошедший год был очень успешным для Москвы. А больше всего запомнился первый гол в первом матче в ворота саудитов», - сказал он.
По мнению мэра столицы, «Чемпионат мира по футболу сделал нас немного другими».
«Мы стали больше любить свой город. Стали более уверенными в себе», - считает Сергей Собянин.
Он также поблагодарил москвичей «за оказанное доверие» и пообещал «в дальнейшем темпов не снижать».
«Желаю дорогим москвичам больше уверенности в завтрашнем дне, доброго настроения и здоровья», - подытожил мэр столицы.