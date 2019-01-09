2019-01-09T03:57:58+03:00
Общество

Собянин: «Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ»

Мэр Москвы в интервью Радио «Комсомольская правда» отметил, что прошедший год для столицы был очень успешным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Отвечая на вопрос, чем запомнился ушедший год, мэр Москвы Сергей Собянин в большом интервью Радио «Комсомольская правда» признался, что для него самый памятный момент в 2018-м – это первый гол россиян на Чемпионате мира по футболу.

«В 2018-м было, конечно, всякое, но по большому счету прошедший год был очень успешным для Москвы. А больше всего запомнился первый гол в первом матче в ворота саудитов», - сказал он.

По мнению мэра столицы, «Чемпионат мира по футболу сделал нас немного другими».

«Мы стали больше любить свой город. Стали более уверенными в себе», - считает Сергей Собянин.

Он также поблагодарил москвичей «за оказанное доверие» и пообещал «в дальнейшем темпов не снижать».

«Желаю дорогим москвичам больше уверенности в завтрашнем дне, доброго настроения и здоровья», - подытожил мэр столицы.

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