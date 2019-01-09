В Сети посмеялись над попыткой журналиста объяснить, почему Порошенко выглядит пьяным на фото

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:20:17+03:00

Петр Порошенко во время демонстрации новых образцов военной техники Нацгвардии в Новых Петровцах в 2015 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зоркие пользователи отметили, что лидер Незалежой имеет нетрезвый вид не только на давних снимках с мероприятия в Новых Петровцах [видео]

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Попытка украинского журналиста Юрия Бутусова объяснить, почему президент его страны выглядит пьяным на снимках почти четырехлетней давности с военного мероприятия в Новых Петровцах, оказалась, мягко говоря, не очень удачной. Его версию в соцсетях просто высмеяли: похоже, частенько Петр Порошенко «к оптике прикладывается».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на тех фото глава соседнего государства запечатлен с опухшим лицом и красным носом, полузакрытыми глазами, которые он прячет под козырьком кепки. Бутусов же утверждает, что Порошенко не был пьян, просто во время демонстрации новых образцов военной техники Нацгвардии «главнокомандующий» решил лично опробовать снайперскую винтовку, не учел отдачи и получил удар прицелом в глаз.

Однако внимательные пользователи Сети отмечают, что вид у президента Украины явно нетрезвый не только на снимках, сделанных в то время. И, как обычно, принялись соревноваться в острословии по этому поводу.

Кто-то шутит, что «осталось осветить остальные случаи», кто-то язвит, что перед выборами Порошенко решил освоить профессию снайпера.

«Мощная отдача произошла от очередного заглядывания в горлышко бутылки: факт на лице», - пишет в комментариях к посту Бутусова один пользователь.

«От свершенных подвигов голова кругом», - предполагает другой

«Это же нужно было три года, чтобы выдумать такую дикую версию», - констатирует третий.

Стоит отметить, что о пьянстве Порошенко говорят давно. Никто и не сомневается, что теперешний лидер Незалежной злоупотребляет алкоголем. Например, как писал сайт kp.ru, сняли на видео «под мухой» на Мюнхенской конференции в феврале этого года.

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