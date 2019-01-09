2019-01-09T07:38:23+03:00
Политика

В Роскосмосе заявили о продолжении сотрудничества с NASA

Российская госкорпорация не будет сворачивать свое участие в совместной лунной программе с американским агентством, несмотря на отмену визита Дмитрия Рогозина в США
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что отмена США визита Рогозина может привести к отмене американо-российской научной миссии на ВенеруРанее глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что отмена США визита Рогозина может привести к отмене американо-российской научной миссии на ВенеруФото: EAST NEWS
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Роскосмос не планирует разрывать контакты с NASA или применять какие-либо зеркальные меры в связи с отменой приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

"Нет, все эти предложения о немедленном выходе из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway или отказе от других обязательств не имеют под собой основы", - приводит издание "Коммерсантъ" слова представителя российского космического агентства Владимира Устименко. Он отметил, что Роскосмос намерен "соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам", при этом "действовать зеркально" компания пока не планирует.

Ранее глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый заявил, что отмена США визита Рогозина может привести к отмене американо-российской научной миссии на Венеру. Данный проект предполагает создание посадочной станции и малого космического аппарата: а также проведение комплекса исследовательских работ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении главы NASA Джима Брайденстайна об отмене поездки главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Отмечается, что данное решение было принято под давлением некоторых американских сенаторов.

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