Палата общин проголосовала за ограничение финансовых полномочий в случае отказа от сделки с ЕС по Brexit
Нижняя палата британского парламента приняла поправки, ограничивающие финансовые полномочия правительства Соединенного Королевства в случае выхода страны из Евросоюза без сделки о сотрудничестве с союзом. Законопроект был поддержан силами парламентской оппозиции.
Как сообщила пресс-служба Палаты общин (нижней палаты парламента) в Twitter, в поддержку инициативы высказались 303 парламентария, тогда как против ее принятия проголосовали 296 депутатов.
Отмечается, что инициативу поддержали ряд представителей правящей консервативной партии, недовольных политикой премьер-министра королевства Терезы Мэй. Результат голосования стал, по мнению экспертов, свидетельством слабости правительства Мэй в преддверии голосования по проекту сделки с ЕС.
По словам главы министерства финансов страны Роберта Дженрика, Великобритания в любом случае покинет Евросоюз 29 марта. "Британия будет хуже подготовлена к выходу из ЕС", - приводит комментарий министра BBC.
Подготовка выхода Великобритании из Евросоюза началась в конце прошлого года. Проект соглашения с ЕС о выходе Лондона из состава союза был ранее принят правительством королевства, однако вызвал неоднозначную реакцию в политических кругах страны