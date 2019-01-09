2019-01-09T08:28:47+03:00
Политика

Российское посольство в США окажет помощь задержанному россиянину Дмитрию Макаренко

В настоящий момент гражданин РФ находится в тюрьме Гонолулу (штат Гавайи)
Александр ДЖУМАЕВ
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Дмитрия Макаренко обвиняют в попытке вывоза в Россию ряда приборов двойного назначения и отмывании денегДмитрия Макаренко обвиняют в попытке вывоза в Россию ряда приборов двойного назначения и отмывании денегФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство РФ в США окажет всю необходимую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, которого задержали в конце декабря прошлого года агентами ФБР на острове Сайпан. Его обвиняют в попытке вывоза в Россию ряда приборов двойного назначения и отмывании денег.

"По имеющейся в посольстве информации, россиянин содержится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи, где ожидает этапирования в Майами (штат Флорида), где состоится судебное заседание по его делу", - говорится в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в сети "ВКонтакте". В посольстве отметили, что пристально следят за развитием ситуации вокруг Макаренко; в настоящий момент дипломаты пытаются добиться встречи с ним.

Дмитрий Макаренко был задержан 29 декабря 2018 года на острове Сайпан по обвинению в попытке незаконного экспорта приборов ночного видения, тепловизоров и капсюлей для воспламенения заряда в Россию. Его также обвиняют в отымвании денег. МИД России ранее попросил у Вашингтона дать разъяснения по поводу сложившейся ситуации, однако американские власти пока никак ее не прокомментировали.

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