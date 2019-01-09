2019-01-09T08:50:54+03:00
Политика

Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры

По данным телеканала CBC, делегации Пхеньяна и Оттавы обсудили ядерную программу Северной Кореи и ситуацию с правами человека
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
По данным телеканала CBC, делегация из пяти высокопоставленных северокорейских чиновников провела серию встреч со своими канадскими коллегамиПо данным телеканала CBC, делегация из пяти высокопоставленных северокорейских чиновников провела серию встреч со своими канадскими коллегамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Осенью 2018 года представители Канады и Северной Кореи провели тайные переговоры в канадской столице Оттаве. Об этом сообщил телеканал CBC.

Как сообщил телеканал, ссылающийся на источник в правительстве Канады, делегация из пяти высокопоставленных северокорейских чиновников провела серию встреч со своими канадскими коллегами. В ходе бесед представители Канады и КНДР обсудили ядерную программу Пхеньяна и ситуацию с правами человека.

Отмечается, что в ходе переговоров не была затронута тема восстановления дипломатических отношений между странами, разорванных в 2010 году. Ранее в канадском МИД подчеркнули, что в настоящий момент об изменении текущего статуса отношений между странами речи не идет. По словам представителей ведомства, Оттава ожидает от КНДР "демонстрации готовности выполнить свои намерения" о денуклеаризации и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как и другие западные страны, Канада ввела санкции против КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами. Последний пакет ограничительных мер был принят канадскими властями в начале прошлого года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы
Российское посольство в США окажет помощь задержанному россиянину Дмитрию Макаренко
Умерла Лесли Браун - старейшая жительница Соединенных Штатов
Палата общин проголосовала за ограничение финансовых полномочий в случае отказа от сделки с ЕС по Brexit
В Роскосмосе заявили о продолжении сотрудничества с NASA
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Япония рассчитывает, что США помогут ей заключить мирный договор с Россией
Трамп призвал американцев звонить в конгресс и требовать безопасности границ
Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу, чтобы прекратить шатдаун
Трамп: Стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит»
«Шатдаун помешал»: Сенат США не смог принять закон о новых санкциях против России, Ирана и Сирии
В Сети посмеялись над попыткой журналиста объяснить, почему Порошенко выглядит пьяным на фото
С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Собянин: «Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ»
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Мэр Москвы: В 2019 году мы проведем реконструкцию Киевского вокзала
В своем обращении к нации Трамп не будет объявлять режим ЧП
Из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон
Мэр Москвы рассказал, какие улицы благоустроят в 2019 году
Сергей Собянин: Больше всего порадовало в прошлом году строительство метро