Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:50:54+03:00

По данным телеканала CBC, делегации Пхеньяна и Оттавы обсудили ядерную программу Северной Кореи и ситуацию с правами человека

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Осенью 2018 года представители Канады и Северной Кореи провели тайные переговоры в канадской столице Оттаве. Об этом сообщил телеканал CBC.

Как сообщил телеканал, ссылающийся на источник в правительстве Канады, делегация из пяти высокопоставленных северокорейских чиновников провела серию встреч со своими канадскими коллегами. В ходе бесед представители Канады и КНДР обсудили ядерную программу Пхеньяна и ситуацию с правами человека.

Отмечается, что в ходе переговоров не была затронута тема восстановления дипломатических отношений между странами, разорванных в 2010 году. Ранее в канадском МИД подчеркнули, что в настоящий момент об изменении текущего статуса отношений между странами речи не идет. По словам представителей ведомства, Оттава ожидает от КНДР "демонстрации готовности выполнить свои намерения" о денуклеаризации и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Как и другие западные страны, Канада ввела санкции против КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами. Последний пакет ограничительных мер был принят канадскими властями в начале прошлого года.