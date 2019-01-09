Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Осенью 2018 года представители Канады и Северной Кореи провели тайные переговоры в канадской столице Оттаве. Об этом сообщил телеканал CBC.
Как сообщил телеканал, ссылающийся на источник в правительстве Канады, делегация из пяти высокопоставленных северокорейских чиновников провела серию встреч со своими канадскими коллегами. В ходе бесед представители Канады и КНДР обсудили ядерную программу Пхеньяна и ситуацию с правами человека.
Отмечается, что в ходе переговоров не была затронута тема восстановления дипломатических отношений между странами, разорванных в 2010 году. Ранее в канадском МИД подчеркнули, что в настоящий момент об изменении текущего статуса отношений между странами речи не идет. По словам представителей ведомства, Оттава ожидает от КНДР "демонстрации готовности выполнить свои намерения" о денуклеаризации и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Как и другие западные страны, Канада ввела санкции против КНДР в связи с ее ядерной и ракетной программами. Последний пакет ограничительных мер был принят канадскими властями в начале прошлого года.